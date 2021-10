Fußball : Darmstädter in Kiel bei Rapps Heimdebüt gefordert

Mit der Empfehlung der Liga-Bestmarke von 24 Saisontoren fährt der SV Darmstadt 98 zur Partie bei Holstein Kiel.

Darmstadt | Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Lauf, wie zuletzt das 6:1 in Sandhausen und das 3:0 gegen Werder Bremen beweisen. „Wir halten uns nicht an Serien fest. Wir haben Bremen extrem schnell ohne Analyse abgehakt und sofort den Fokus auf Kiel gerichtet. Wir wollen auch auswärts einen guten Auftritt zeige...

