Fußball : Darmstadts Coach Lieberknecht: Aufstieg „null Thema“

Trainer Torsten Lieberknecht vom SV Darmstadt 98 sieht seine Mannschaft vor dem Spitzenspiel gegen den FC St.

Darmstadt | Pauli nicht als Aufstiegskandidat. „Das ist wirklich null Thema“, sagte der 48-Jährige in einem Interview der „Frankfurter Rundschau“ (Montag). „Das Saisonende fühlt sich nach erst 13 Spieltagen echt noch sehr weit weg an. Wir haben bisher gute 23 Punkte geholt und wir wollen einfach viele, weitere Zähler sammeln.“ Die Lilien sind in der 2. Fußball-Bu...

