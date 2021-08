Wetter : DWD: Sommer war sehr regenreich: Hamburg trockenste Region

Wer hätte das gedacht: Hamburg war in diesem Sommer das trockenste Bundesland. Und auch warm war es in der Hansestadt.

Offenbach am Main | Der diesjährige Sommer ist nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdiensts (DWD) der regenreichste seit zehn Jahren gewesen - gleichzeitig präsentierte sich Hamburg dabei im Vergleich als trockenste Region. Das teilte der DWD am Montag in Offenbach nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2000 Messstationen mit. Demzufolge hat es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.