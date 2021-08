Wetter : DWD: Sommer war deutlich zu nass: Norden am trockensten

Der Norden hat in diesem regenreichsten Sommer tatsächlich am wenigsten Regen abbekommen. Außerdem gab es vergleichsweise viel Sonne im nördlichsten Bundesland.

Offenbach am Main | Der diesjährige Sommer ist nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der regenreichste seit zehn Jahren gewesen - gleichzeitig war es im Norden am trockensten. In Schleswig-Holstein fiel im Bundesland-Vergleich direkt nach Hamburg am wenigsten Regen. Das teilte der DWD am Montag in Offenbach nach ersten Auswertungen der Ergebnis...

