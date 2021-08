Kanu : DM: Para-Kanutin Müller kämpft um drei Titel

Para-Kanutin Edina Müller wird bei den 10.

Hamburg | deutschen Meisterschaften in Hamburg in gleich drei Wettbewerben antreten. Im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die Paralympics in Tokio (24.8. bis 5.9.) bestreitet die 38-Jährige vom Hamburger Kanu Club gleich drei Rennen. Die Wettkämpfe beginnen auf der Regattastrecke auf der Dove Elbe für sie am Freitag mit dem Verfolgungsrennen und im K1 200m. Am Sams...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.