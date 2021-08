Notfälle : DLRG: Sieben Badetote bislang 2021 in Hamburg

In Hamburg sind nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) in diesem Jahr bereits sieben Menschen beim Baden ertrunken.

Berlin | Das sind mehr als dreimal so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres - also von Januar bis Juli. Im Juni etwa war ein 15-Jähriger in die Elbe gesprungen und von der Strömung mitgerissen worden. Ein 17-Jähriger und ein 22-Jähriger hatten noch versucht, dem Jungen im Wasser zu Hilfe zu kommen. Er wurde einige Tage später beim Kraftwerk Wedel tot...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.