Fußball : DFL setzt Spieltage 22 bis 27 für Nord-Zweitligisten an

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag die Spieltage 22 bis 27 in der 2.

Hamburg | Bundesliga zeitgenau festgelegt. Dabei tritt der aktuelle Tabellenführer FC St. Pauli am 12. Februar 2022 (20.30 Uhr) zum Spitzenspiel beim SSV Jahn Regensburg an. Am 20. Februar (13.30 Uhr) gastiert Hannover 96 zum Nordderby am Millerntor. Stadtrivale Hamburger SV empfängt unter anderem am 27. Februar (13.30 Uhr) den SV Werder Bremen zum Nordderby un...

