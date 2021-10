Handball : Corona: THW Kiel vorerst ohne Sagosen und Weinhold

Handball-Bundesligist THW Kiel muss vorerst auf die Rückraumspieler Sander Sagosen und Steffen Weinhold verzichten.

Flensburg | Wie der Rekordmeister vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Pick Szeged mitteilte, können „beide nach einem Impfdurchbruch nicht eingesetzt werden“. Beide Spieler sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden und befinden sich in Quarantäne. Die Austragung der Partien gegen den ungarischen Meister sowie das Top-Spiel in der Bundesliga a...

