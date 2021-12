Gesundheit : Corona-Sieben-Tage-Inzidenz bei 249,2: 574 neue Fälle

In Hamburg ist die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz nahezu unverändert geblieben.

Hamburg | Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Sonntag mit 249,2 an - nach 249,0 am Tag zuvor. 574 neu nachgewiesene Infektionen kamen am Sonntag hinzu - 92 weniger als am Samstag und 3 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Seit Februar 2020 haben sich in der Hansestadt mindestens 122.87...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.