Freizeit : Corona-Regeln: Kaum Verstöße auf Reeperbahn am Wochenende

Auf der Reeperbahn wird wieder gefeiert, gegessen und getrunken. Dabei bleibt auch am Wochenende alles im Rahmen - und trotz Tausender Besucher weitgehend ruhig.

Hamburg | Trotz voller Straßen, Bars und Restaurants haben sich die Besucher auf der Reeperbahn am Wochenende weitgehend an die Corona-Regeln gehalten. In der Nacht zu Samstag seien in der Spitze rund 11 000 Feiernde unterwegs gewesen und in der Nacht darauf in der Spitze bis zu 25 000 Menschen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag in Hamburg sagte. Dabei sei ...

