Museen : Corona-Piks und danach kostenlos in maritime Ausstellung

Das Maritime Museum Hamburg hat Gesundheit mit kultureller Bildung verknüpft und Corona-Impfungen für Museumsfreikarten angeboten.

Hamburg | Viele Menschen haben das Angebot am Samstag genutzt und sich in dem Museum erst gegen das Coronavirus impfen lassen und dann im Anschluss die weltweit größte maritime Privatsammlung kostenlos erkundet. Am Vormittag hatte sich in dem Museum bereits eine längere Schlange gebildet. Den schützenden Piks gab es von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes ...

