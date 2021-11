Gesundheit : Corona-Patienten überwiegend ungeimpft: Personalmangel

Auf den Intensivstationen der Hamburger Krankenhäuser ist die Lage zurzeit angespannt. Die steigende Zahl von Corona-Patienten ist nicht der einzige Grund dafür. Jetzt hoffen die Kliniken, dass Auffrischungsimpfungen sie vor einer Überlastung bewahren.

Hamburg | Die Zahl der Corona-Patienten in den Hamburger Krankenhäusern steigt - auch die Intensivstationen sind wieder mehr gefordert. Betroffen sind vor allem ungeimpfte Menschen, wie aus Zahlen der Gesundheitsbehörde hervorgeht. Bis Ende Oktober wurden in diesem Jahr nach vorläufigen Angaben 240 Hamburger mit einer Sars-CoV-2-Infektion intensivmedizinisch be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.