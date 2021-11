Gesundheit : Corona-Neuinfektionen in Hamburg auf neuen Höchststand

Die Zahl der an einem Tag registrierten Corona-Neuinfektionen in Hamburg hat am Samstag einen neuen Höchststand erreicht.

Hamburg | Insgesamt seien 839 Fälle gemeldet worden, teilte die Gesundheitsbehörde am Samstag mit. Das sind 281 mehr als am Vortag und 173 mehr als vor einer Woche. Der bislang höchste Wert der an einem Tag registrierten Neuinfektionen war am Mittwoch mit 721 gemeldet worden. Auch die Corona-Inzidenz steigt weiter an. Nachdem die Zahl der binnen sieben Tagen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.