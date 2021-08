Gesundheit : Corona-Inzidenz steigt weiter: Impfen lassen!

In keinem anderen Bundesland ist die Sieben-Tage-Inzidenz so hoch wie in Hamburg. Wer sich weiter nicht gegen das Corona-Virus impfen lassen will, muss sich nun auf mehr Tests einstellen - und diese vom 11. Oktober an auch bezahlen.

Hamburg | Angesichts einer Beinahe-Verdopplung der Sieben-Tage-Inzidenz binnen einer Woche in Hamburg hat Bürgermeister Peter Tschentscher die Menschen einmal mehr eindringlich aufgefordert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Bund und Länder sind sich einig, dass der weitere Verlauf der Pandemie, die Infektionszahlen, das, was möglicherweise noch auf...

