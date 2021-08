Gesundheit : Corona-Inzidenz steigt weiter: Hoffen auf Bund-Länder-Runde

In keinem anderen Bundesland ist die Sieben-Tage-Inzidenz so hoch wie in Hamburg. Einen neuen Lockdown soll es dennoch nicht geben. Für das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie hofft man auf Einheitlichkeit unter den Ländern.

Hamburg | Angesichts einer Verdopplung der Sieben-Tage-Inzidenz binnen einer Woche setzt Hamburg auf ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie. Sie hoffe auf ein Ergebnis bei den Beratungen der Länderregierungschefs mit der Kanzlerin, sagte die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) am Dienstag. Sicher sei sie aber nicht,...

