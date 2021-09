Gesundheit : Corona-Inzidenz steigt leicht: RKI meldet 14 neue Todesfälle

Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist wieder leicht gestiegen, gleichzeitig hat die Zahl der Todesfälle sprunghaft zugenommen.

Hamburg | So meldete das Robert Koch-Institut am Sonntagmorgen 14 neue Tote. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich dem Institut zufolge auf 1691. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg zudem von 67,4 am Vortag leicht auf 68,0, wie die Gesundheitsbehörde am Sonntag mitteilte. ...

