Gesundheit : Corona-Inzidenz steigt in Hamburg mit 209,2 auf Höchststand

Die Corona-Inzidenz ist in Hamburg auf einen Höchststand von 209,2 gestiegen.

Hamburg | Das teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag mit. Am Tag zuvor lag die Zahl der binnen sieben Tagen erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bei 198,5, vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 176,5 gelegen. Bundesweit gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Inzidenz am Sonntag mit 372,7 an. Die Zahl der an einem Tag registrierten Corona-Neu...

