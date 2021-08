Gesundheit : Corona-Inzidenz steigt: Wieder mehr Patienten in Kliniken

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Hamburg. Der Intensivmediziner Stefan Kluge rechnet fest mit einer vierten Welle. Eine neue dramatische Lage in den Krankenhäusern wie zu Jahresbeginn hält er aber für vermeidbar.

Hamburg | Trotz der seit Mitte Juli wieder stark steigenden Corona-Inzidenz liegen in den Hamburger Kliniken noch relativ wenige Covid-19-Kranke. Am Dienstag wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde 83 Patienten behandelt, 32 von ihnen auf Intensivstationen. Das sind zwar deutlich mehr als am vergangenen Freitag, als noch 66 Klinikpatienten gezählt wurden, 21...

