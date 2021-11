Gesundheit : Corona-Inzidenz in Hamburg übersteigt bisherige Höchstmarke

Es hatte sich angesichts bundesweit rasant steigender Corona-Zahlen schon länger angedeutet. Nun ist es tatsächlich passiert. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist über ihren bisherigen Höchstwert von 179,6 gestiegen.

Hamburg | Die Corona-Inzidenz in Hamburg ist auf den höchsten je registrierten Wert gestiegen. Wie die Gesundheitsbehörde am Dienstag mitteilte, kletterte die Zahl der binnen sieben Tagen erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auf 180,9. Der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie war in Hamburg im vergangenen Jahr an Heiligabend mit 179,6 gemeldet...

