Gesundheit : Corona-Inzidenz in Hamburg steigt weiter auf fast 150

Die Corona-Inzidenz in Hamburg ist weiter gestiegen.

Hamburg | Nach Angaben der Gesundheitsbehörde vom Dienstag (Stand: 11.50 Uhr) kletterte sie auf 149,4 - am Tag zuvor betrug sie 148,4. Vor einer Woche hatte die Zahl der binnen sieben Tagen erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner 125,1 erreicht. Der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie wurde in Hamburg an Heiligabend vor einem Jahr mit 179,6 regi...

