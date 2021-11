Gesundheit : Corona-Inzidenz in Hamburg nähert sich Höchstwert

Die Corona-Inzidenz in Hamburg hat sich dem bisherigen Höchstwert angenähert.

Hamburg | Wie die Gesundheitsbehörde am Samstag mitteilte, wurden 175,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche registriert - nach 160,8 am Vortag und 147 vor einer Woche. Die bislang höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde in Hamburg an Heiligabend vergangenes Jahr mit 179,6 gemeldet. In Hamburg wurden am Samstag den Angaben zufolge 666 Neuinfektionen fest...

