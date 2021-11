Handball : Corona-Ausfälle: Flensburg ohne Trainer-Duo in Bukarest

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt treten trotz der Impfdurchbrüche im Team, aber ohne ihr Trainer-Duo Maik Machulla und Mark Bult zum Auswärtsspiel in der Champions-League-Vorrunde am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) bei Dinamo Bukarest an.

Flensburg | „Wir hatten mitgeteilt, das wir fünf positive Fälle haben. Zwei davon sind Mark und ich“, sagte SG-Coach Maik Machulla in einer Sprachnachricht am Mittwoch. Wie der Verein zudem mitteilte, hatten die PCR-Tests keine weiteren Fälle über die fünf bereits bekannten hinaus erbracht. Deshalb könne die Partie wie geplant stattfinden. Beim Spiel in der ru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.