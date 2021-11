Gesundheit : Corona-Ausbruch im Altersheim: Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch und dem Tod von Bewohnern in einem Norderstedter Altenpflegeheim ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Norderstedt | In dem Verfahren werde unter anderem die Todesursache geklärt und zugleich geprüft, ob strafrechtlich relevante Verantwortlichkeiten vorliegen, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Dienstag. Es gebe derzeit keine konkrete Person gegen die Ermittlungen laufen. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ berichtet. Nach dem Corona-Ausbruch in dem Altenp...

