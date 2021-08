Parteien : CDU will Wahlkampfdynamik: Kein Top-Ergebnis für Günther

Das Umfragetief der Union vor der Bundestagswahl drückt die Stimmung auch in der Nord-CDU. Sie erwartet mehr von Kanzlerkandidat Laschet und der Führung in Berlin. Regierungschef Günther schaut derweil schon auf die Landtagswahl 2022 - und holt kein tolles Ergebnis.

Neumünster | Sechs Wochen vor der Bundestagswahl hofft die CDU in Schleswig-Holstein auf mehr Dynamik im Wahlkampf von Kanzlerkandidat Armin Laschet und der Parteispitze in Berlin. Dies machte ein Landesparteitag am Samstag in Neumünster deutlich. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus, appellier...

