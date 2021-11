Bürgerschaft : CDU fordert Entlassung von Gallina: Tschentscher schweigt

Der Personalstreit an der Spitze der Hamburger Justizbehörde hat eine scharfe Debatte in der Bürgerschaft ausgelöst. Die Opposition nimmt die grüne Senatorin Anna Gallina ins Visier. Redner der Regierungsfraktionen vermeiden direkte Kommentare zu dem Konflikt.

Hamburg | Vor dem Hintergrund des Personalstreits in der Hamburger Justizbehörde hat die Opposition in der Bürgerschaft die Entlassung von Senatorin Anna Gallina (Grüne) gefordert. Sie sei für das Amt nicht geeignet und habe keine inhaltlichen Erfolge vorzuweisen, sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering am Mittwoch. Der justizpolitische Sprecher der CDU-Fraktion...

