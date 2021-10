Gesundheit : CDU-Fraktionschef Koch mit Covid-19 infiziert

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Kieler Landtag, Tobias Koch, hat sich während einer Auslandsreise mit dem Coronavirus angesteckt.

Kiel | Dies teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Hans-Jörn Arp, am Dienstag mit. Koch sei trotz vollständiger Corona-Impfung infiziert worden. Ihm gehe es gut. Koch befindet sich zu Hause in Quarantäne. Er hatte am Montag seinen 48. Geburtstag. Koch werde nach seiner Genesung seine Tätigkeit baldmöglichst wieder aufnehmen, kündigte Arp a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.