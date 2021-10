Brände : Bus brennt auf A1 in Ostholstein aus

Ein brennender Bus hat am Donnerstag für eine mehrstündige Sperrung der Autobahn 1 (Heiligenhafen - Lübeck) im Kreis Ostholstein gesorgt.

Lensahn | Verletzt wurde nach Angaben der Polizei vermutlich niemand. Nur der Fahrer sei an Bord gewesen, als der Bus aus zunächst ungeklärter Ursache am Nachmittag bei Lensahn in Brand geriet. Während der Löscharbeiten war die Autobahn zunächst in beiden Richtungen gesperrt, später nur noch in Fahrtrichtung Süden. Die Wasserbehörde überprüfte die Brandstelle a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.