Brände : Bunsenbrenner verursachte Brand eines Carports

Nach dem Brand eines Carports an einem Mehrfamilienhaus in Klein Rönnau (Kreis Segeberg) am Sonntag geht die Polizei von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus.

Klein Rönnau | Nach bisherigen Ermittlungen dürften Gartenarbeiten mit einem Bunsenbrenner auf der Auffahrt das Feuer verursacht haben, teilte die Polizei am Montag mit. Durch die Löscharbeiten wurde zudem erheblicher Wasserschaden verursacht. Menschen wurden früheren Angaben der Regionalleitstelle zufolge bei dem Brand nicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr ...

