Bahn : Bundesweite Streikrunde der GDL führt zu Zugchaos im Norden

Erneut haben die Lokführer im Norden Deutschlands sowie bundesweit ihre Arbeit niedergelegt - trotz neuem Angebot der Deutschen Bahn. In den kommenden fünf Tagen müssen sich Bahnkunden abermals alternative Reisepläne zusammenstellen.

Kiel | Reisende im Norden Deutschlands müssen sich wegen der dritten Streikrunde der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) auf Zugausfälle und -verspätungen einstellen. Trotz eines neuen Angebots der Deutschen Bahn lief der Arbeitskampf in den frühen Morgenstunden an, wie ein Sprecher der GDL am Donnerstag mitteilte. „Das neue Angebot der Deutschen...

