Bundestag : Bundestagswahl in Schleswig-Holstein: 21 Parteien zugelassen

Der Landeswahlausschuss hat zur Bundestagswahl am 26. September in Schleswig-Holstein am Freitag die Landeslisten von 21 Parteien zugelassen.

Kiel | Darunter sind außer den Landtagsparteien CDU, SPD, Grüne, FDP, SSW und AfD unter anderem die Linke, die NPD und die Freien Wähler. Zugelassen wurden unter anderem auch die Liberal-Konservativen Reformer (LKR), die Partei der Humanisten und die Partei des Satirikers Martin Sonneborn. Während die Zulassung durch den Wahlausschuss unter dem Vorsitz vo...

