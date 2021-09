Bürgerschaft : Bürgerschaft debattiert über Wahlausgang: Kritik an Scholz

Eigentlich wollte die SPD in der Bürgerschaft die Debatte der Aktuelle Stunde nutzen, um ihren Wahlerfolg zu würdigen. Angesichts von Ermittlungen gegen SPD-Politiker im Zusammenhang mit dem „Cum-Ex“-Skandal gerät aber Olaf Scholz ins Visier der Opposition.

Hamburg | Drei Tage nach der Bundestagswahl haben sich die rot-grünen Regierungsfraktionen und die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft eine kontroverse Debatte zum Wahlausgang geliefert. Eine Mehrheit in Deutschland habe gezeigt, dass sie keine weitere Regierung unter Unionsführung wolle, sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf am Mittwoch in der Aktue...

