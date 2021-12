Klima : Bündnis um Fridays for Future fordert Klimaplan-Novelle

Gemeinsam in einem Bündnis aus Umweltverbänden, Organisationen und NGOs fordert Fridays for Future vom rot-grünen Senat eine unverzügliche Überarbeitung des Hamburger Klimaplans und Klimagesetzes.

Hamburg | Zudem müssten sozialgerechte Klimaschutzmaßnahmen im kommenden Doppelhaushalt finanziell abgesichert werden, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Offenen Brief an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seine Senatoren. Am Nachmittag wollte das Bündnis in der Hamburger Innenstadt auf die Straße gehen. Mit dem im vorliegenden Plan genann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.