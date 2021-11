Theater : Bühnenvereins-Chef: Striktes 2G-Regime überall umsetzen

Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Hamburger Kultursenator, Carsten Brosda (SPD), hat sich für ein striktes 2G-Regime bei Kulturveranstaltungen ausgesprochen.

Hamburg | „Natürlich ist die Entwicklung alarmierend und müssen wir weiter vorsichtig sein“, sagte Brosda am Freitag der dpa in Hamburg. „Wenn die Inzidenzwerte unter den Ungeimpften 20mal so hoch sind wie unter den Geimpften, dann ist doch klar erkennbar, wo wir ansetzen müssen. Deshalb ist es sinnvoll, dass jetzt vielerorts auf ein striktes 2G-Regime gesetzt ...

