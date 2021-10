Tourismus : Buchholz wirbt für Akzeptanz und moderates Wachstum

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat zum Tourismustag Schleswig-Holstein für Akzeptanz und moderates Wachstum geworben.

Husum | Die Wohnbevölkerung müsse in Planungen einbezogen werden, erklärte der FDP-Politiker zu der Veranstaltung am Donnerstag in Husum. Buchholz warb dafür, den Wert des Naturschutzes für den Tourismus herauszustellen. Wichtig sei auch, ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis beizubehalten. Fachleute aus Politik, Wissenschaft und Praxis diskutieren be...

