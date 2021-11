Parteien : Buchholz als FD-Spitzenkandidat im Landtagswahlkampf

Selbstbewusst und kämpferisch zeigt sich die Nord-FDP weniger als sechs Monate vor der Landtagswahl- Spitzenkandidat Buchholz sieht die Ausgangslage so gut wie nie zuvor. Am Sonntag stehen weitere Wahlen an.

Neumünster | Fünfeinhalb Monate vor der Landtagswahl am 8. Mai wähnt sich Schleswig-Holsteins FDP in hervorragender Position. „Nie war die Ausgangslage besser“, sagte Spitzenkandidat Bernd Buchholz am Samstag auf einer Landesvertreterversammlung in Neumünster. „Wir müssen eigentlich ein Rekordergebnis für die Liberalen erzielen.“ Das erreichten diese 2009 mit 14,9...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.