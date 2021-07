Demonstrationen : Brunsbüttel stellt sich auf Protest gegen LNG-Terminal ein

Es könnte ein unruhiges Wochenende in Brunsbüttel werden - rund 2000 überwiegend junge Leute sind in die Stadt gereist. Es geht um Protest gegen ein geplantes Flüssigerdgas-Terminal.

Brunsbüttel | Die Stadt Brunsbüttel an der Elbmündung richtet sich auf ein unruhiges Wochenende ein. Das geplante Terminal für Flüssigerdgas (LNG) ruft den Protest eines Bündnisses von Klimaschützern hervor. Rund 2000 überwiegend junge Leute bereiteten sich am Freitag in einem Zeltcamp des Bündnisses „Ende Gelände“ auf Protestaktionen und eine Demonstration am Sonn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.