Verkehr : Brückenabriss: Willy-Brandt-Straße am Wochenende gesperrt

Vor 30 Jahren bekam die Willy-Brandt-Straße in der Hamburger Innenstadt eine Fußgängerbrücke. Diese wird nun wieder abgerissen, um die Querung der sechsspurigen Bundesstraße einfacher zu machen. Wegen der Bauarbeiten ist für Autofahrer am Wochenende kein Durchkommen.

Hamburg | Eine der wichtigsten Verkehrsachsen durch die Hamburger Innenstadt, die Willy-Brandt-Straße, ist an diesem Wochenende voll gesperrt. Grund ist der Abriss einer Fußgängerbrücke, der am Donnerstagabend in der Nähe des Mahnmals St. Nikolai begonnen hat. Die Anfang der 80er Jahre errichtete Cremonbrücke soll durch eine ebenerdige Fußgängerfurt über die se...

