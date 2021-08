Fußball : Braunschweig-Trainer vor HSV-Spiel: „Wir müssen viel leiden“

Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig will im DFB-Pokalspiel gegen den Hamburger SV seinen Fehlstart in die neue Drittliga-Saison vergessen machen.

Braunschweig | „Wir müssen Gas geben und viel leiden. Der HSV ist extrem spielstark“, sagte Trainer Michael Schiele bei der Pressekonferenz zu dem Spiel (Sonntag, 18.30 Uhr/Sky). Beide Clubs trafen noch im Mai am letzten Spieltag der vergangenen Zweitliga-Saison aufeinander. Nach einer 0:4-Niederlage in Hamburg mussten die Braunschweiger zum zweiten Mal in nur vi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.