Brände : Brand in Wohnhaus und Stall: Hoher Schaden, keine Verletzten

Bei einem Brand in einem Wohn- und Stallgebäude in Kisdorf (Kreis Segeberg) ist in der Nacht auf Donnerstag ein hoher Schaden entstanden.

Kisdorf | Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde zunächst ein Dachstuhlbrand im Stall gemeldet, das Feuer habe jedoch auf das gesamte Haus übergegriffen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr befanden sich auch keine Tiere in dem Gebäude, das laut Feuerwehr zu einem Reiterhof g...

