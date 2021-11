Brände : Brand in Wedel: Feuerwehr rettet 13 Menschen aus Hochhaus

Bei einem Brand in Wedel (Kreis Pinneberg) hat die Feuerwehr 13 Hochhaus-Bewohner über Leitern gerettet.

Wedel | Insgesamt mussten 300 Menschen das Haus verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war in der Nacht zum Donnerstag in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen und hatte sich in den Flur ausgebreitet. Flammen und Rauch versperrten mehreren Bewohnern der unteren Stockwerke den Fluchtweg. Mit zwei Drehleitern sowie tragbaren Leitern rettete die ...

