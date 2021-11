Brände : Brand in Schweinestall mit mehreren hundert Tieren

In einem Schweinestall in Pratjau (Kreis Plön) ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Fargau-Pratjau | Insgesamt waren mehr als 600 Tiere in dem Stall untergebracht - etwa 450 konnten gerettet werden, wie der Einsatzleiter am Abend sagte. Zahlreiche Tiere verbrannten, darunter viele Ferkel. Menschen wurden nicht verletzt. Vor Ort waren sechs freiwillige Feuerwehren mit über 60 Einsatzkräften mehrere Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Am sp...

