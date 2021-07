Brände : Brand in Doppelhaushälfte in Flensburg-Ramsharde

In Flensburg-Ramsharde ist in der Nacht zum Sonntag eine Doppelhaushälfte in Brand geraten.

Flensburg | Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen mitteilte, sind die Flammen inzwischen gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauern aber noch an. Es gab keine Verletzten. Die Berufsfeuerwehr sowie drei Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

