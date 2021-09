Beach-Volleyball : Borger/Sude im Beach-Finale: Gemeinsame Zukunft offen

Die an Position eins gesetzten Karla Borger und Julia Sude haben bei den deutsche Beachvolleyball-Meisterschaften das Endspiel erreicht.

Timmendorfer Strand | Die EM-Dritten aus Stuttgart und Friedrichshafen setzen sich am Samstag in Timmendorfer Strand im Halbfinale gegen Christine Aulenbrock und Sandra Ferger mit 2:0 (21:12, 21:19) durch. Das Außenseiterteam Aulenbrock/Ferger (Oythe) hatte am Vorabend noch überraschend die Rekordmeisterin Laura Ludwig mit ihrer Interimspartnerin Leonie Körtzinger ausge...

