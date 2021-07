Gesundheit : Bislang 219 Hamburger trotz Corona-Impfung infiziert

Trotz vollständiger Impfung haben sich in Hamburg bislang 219 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Hamburg | Das entspreche einer Quote von 0,03 Prozent, teilte die Gesundheitsbehörde am Mittwoch mit. In weniger als einem Dutzend der Fälle seien die Betroffenen so ernsthaft erkrankt, dass sie in einer Klinik behandelt werden mussten. „Dass sich Personen nach einer vollständigen Impfung infizieren, ist also bislang weiterhin extrem selten“, erklärte Behördens...

