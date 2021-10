Gesundheit : Bisher 100.000 Booster-Impfungen gegen Corona im Norden

Die Drittimpfungen gegen das Coronavirus sind in Schleswig-Holstein aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH) gut angelaufen.

Bad Segeberg | Rund 100.000 Schleswig-Holsteiner erhielten nach Angabe des Robert Koch-Instituts (RKI) bisher eine Auffrischungsimpfung. Zudem ist der Großteil der Heimbewohner in Schleswig-Holstein durchgeimpft, wie ein Sprecher der KVSH am Donnerstag mitteilte. Nun sei es wichtig, dass auch die Grundimmunisierung in der Gruppe der 18 bis 59-jährigen weiter voransc...

