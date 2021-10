Kirche : Bischof: Bewusstsein für Folgen des eigenen Konsums schärfen

Zum Erntedankfest hat der Schleswiger Bischof Gothart Magaard die Menschen zu einem verantwortlicheren Konsum aufgerufen.

Wesselburen | „Mit der Bitte des Vaterunsers „Unser tägliches Brot gib uns heute“ schließen wir auch diejenigen in unser Gebet ein, die weniger haben als wir, die weltweit unter Dürren und Fluten und Hunger leiden. Mir wird an solch einem Tag einmal mehr bewusst, dass unser Verhalten und Konsum auch globale Folgen haben“, sagte Magaard beim Gottesdienst in der St. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.