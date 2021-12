Gesundheit : Bis zu 2500 Impfungen pro Woche im Kinderimpfzentrum

Bis zu 2500 Impfungen pro Woche soll das neue zentrale Kinderimpfzentrum in Hamburg künftig an Fünf- bis Elfjährige verabreichen.

Hamburg | Ab Donnerstag werde das gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) betriebene Zentrum in der Pasmannstraße in der Nähe des Michels seinen Betrieb aufnehmen, sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Montag bei einem Besuch in der mit Spielecke ausgestatteten Einrichtung. Kinderärzte sollen sich dort um die kleinen Patiente...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.