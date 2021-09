Gesundheit : Bestechungsverdacht: Orthopädietechnik-Firma durchsucht

Wegen Bestechungs- und Betrugsverdachts ist eine Firma für Orthopädietechnik in Hamburg durchsucht worden.

Hamburg | Die Staatsanwaltschaft und das Dezernat Interne Ermittlungen der Innenbehörde vollstreckten nach eigenen Angaben am Dienstag sechs Durchsuchungsbeschlüsse in der Zentrale des Unternehmens, in Privatimmobilien, einer Steuerkanzlei und einer Immobilienverwaltung. Den Angaben zufolge besteht der Verdacht, dass der Hersteller und Händler von Orthopädie...

