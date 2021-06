Arbeitsmarkt : Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein stark rückläufig

Der Frühling bringt in der Regel einen Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt mit sich. In der Corona-Pandemie fällt er in diesem Jahr sogar besonders kräftig aus.

Kiel | Dank niedriger Coronazahlen und früher Lockerungen ist die Arbeitslosigkeit im Norden im Juni stark gesunken. „In Schleswig-Holstein hat der Arbeitsmarkt im Juni richtig Fahrt aufgenommen“, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Agentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, am Mittwoch in Kiel. „Das zeigt nicht nur die aktuelle Entwicklung der A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.