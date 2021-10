Tarife : Beschäftigte im öffentlichen Dienst gehen auf die Straße

Mehrere Hundert Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sind in Hamburg für mehr Anerkennung, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld auf die Straße gegangen.

Hamburg | Sie versammelten sich am Mittwoch vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof. Um den Druck auf die öffentlichen Arbeitgeber vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen am kommenden Montag und Dienstag in Potsdam zu erhöhen, hatte die Gewerkschaft Verdi in der Hansestadt zu einem ersten ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Corona-Pandemie habe d...

